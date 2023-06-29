Несколько пробок сковали М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 29 июня

Движение транспорта осложняют дорожные работы. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Вечером 29 июня на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области собрались заторы. Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», наблюдаются сразу несколько сложных для проезда участков.

Так, первая пробка начинается не доезжая до села Криница и тянется примерно до хутора Кравцово. На этом отрезке пути уже произошло ДТП. После этого стоять придется от Кравцово до хутора Нагибин, там на карте видны значки дорожных работ.

Во встречном направлении заторы идут от хутора Ясиноватый до поворота на Кутейниково и далее по М-4, а также от хутора Малая Лозовка до хутора Нагибин. Общая протяженность пробок в Чертковском районе на М-4 - около 36 км.

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