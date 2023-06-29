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НовостиОбщество29 июня 2023 15:40

В Ростовской области мужчина до смерти избил знакомую

В ходе допроса 57-летний дончанин полностью признал свою вину
Лейла МИРИШОВА
В ходе допроса 57-летний дончанин полностью признал свою вину

В ходе допроса 57-летний дончанин полностью признал свою вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Морозовском районе мужчина до смерти избил свою знакомую. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 57-летний мужчина 26 июня находился в арендуемом доме. Между ним и 59-летней хозяйкой жилья произошла ссора. В ходе которой разъяренный дончанин жестоко избил женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины. Мужчину задержала полиция и завела дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства.

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(Подробности)