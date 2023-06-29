На закупку новых учебников в Ростовской области потребуется 1,5 млрд рублей

Средства направят на обновление более 350 наименований книг Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на закупку новых учебников для школьников потратят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в донском парламенте 29 июня.

Депутаты донского парламента утвердили изменения в областном законе о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Расходы увеличили на 13,4 млрд рублей. Значительная часть средств (около 2,4 млрд рублей) направят в сферу образования. В том числе расходы на закупку учебников выросли на 930,8 млн рублей. Вместе с ранее выделенными средствами эта сумма достигла 1,5 млрд рублей.

Учебную литературу приобретут для обучающихся первых, пятых и десятых классов, а также по несколько учебников разных дисциплин во всех остальных уровнях школьного образования. Пока закупят 350 наименований книг. Всего к 2026 году планируют обновить все школьные материалы с 1 по 11 класс.

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