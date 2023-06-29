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НовостиОбщество29 июня 2023 16:41

На закупку новых учебников в Ростовской области потребуется 1,5 млрд рублей

Их направят на обновление более 350 наименований книг
Лейла МИРИШОВА
Средства направят на обновление более 350 наименований книг

Средства направят на обновление более 350 наименований книг

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области на закупку новых учебников для школьников потратят 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в донском парламенте 29 июня.

Депутаты донского парламента утвердили изменения в областном законе о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Расходы увеличили на 13,4 млрд рублей. Значительная часть средств (около 2,4 млрд рублей) направят в сферу образования. В том числе расходы на закупку учебников выросли на 930,8 млн рублей. Вместе с ранее выделенными средствами эта сумма достигла 1,5 млрд рублей.

Учебную литературу приобретут для обучающихся первых, пятых и десятых классов, а также по несколько учебников разных дисциплин во всех остальных уровнях школьного образования. Пока закупят 350 наименований книг. Всего к 2026 году планируют обновить все школьные материалы с 1 по 11 класс.

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