В Ростовской области нашли без вести пропавшую 14-летнюю школьницу

Девочку искали на протяжении двух недель. Фото: НАДАЛИНСКИЙ Станислав

В Ростовской области нашли живой пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в поисковом сообществе «Юг».

Напомним, что девочка пропала 17 июня. Она не отвечала на звонки и смс. Родственники пытались найти пропавшую самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. Девочку искали по всей Ростовской области.

Информации местонахождении девочки не было около двух недель. Только к вечеру 29 июня волонтеры сообщили, что школьницу нашли живой. Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

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