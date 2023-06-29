Снятый в Ростове фильм о Донбассе получил гран-при конкурса «Новая реальность»

Режиссером картины стал Руслан Кечеджиян Фото: Иван МАКЕЕВ

Снятый в Ростове документальный фильм о Донбассе выиграл гран-при конкурса «Новая реальность». Режиссером картины стал Руслан Кечеджиян. Он написал сценарий к фильму совместно с лидером поискового движения «Миус-фронт» Андреем Кудряковым.

На конкурс подали 406 заявок из 56 регионов России и других стран. Итоги подвели 29 июня в Железноводске.

В картине показан исторический анализ событий геноцида на юге России и в Донбассе во время Великой Отечественной войны и их связь с событиями, которые случились на юго-востоке Украины с 2014 года по нынешнее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новую меру поддержки для участников СВО утвердили на Дону

Теперь военнослужащим будут выдавать земельные участки

(Подробности)