Снятый в Ростове фильм о Донбассе получил гран-при конкурса «Новая реальность»

Режиссером картины стал Руслан Кечеджиян
Фото: Иван МАКЕЕВ
Снятый в Ростове документальный фильм о Донбассе выиграл гран-при конкурса «Новая реальность». Режиссером картины стал Руслан Кечеджиян. Он написал сценарий к фильму совместно с лидером поискового движения «Миус-фронт» Андреем Кудряковым.
На конкурс подали 406 заявок из 56 регионов России и других стран. Итоги подвели 29 июня в Железноводске.
В картине показан исторический анализ событий геноцида на юге России и в Донбассе во время Великой Отечественной войны и их связь с событиями, которые случились на юго-востоке Украины с 2014 года по нынешнее время.
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