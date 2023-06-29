Ростовчанам рассказали, почему нужно закрывать дверь на все замки

Нужно закрывать дверь на все звонки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Ростовской области рассказали, почему необходимо закрывать дверь на все замки. Об этом сообщил портал NEWS.ru со ссылкой на строительного эксперта Федора Васильева.

По словам эксперта использование всех замков и механизмов в них поможет максимально обезопасить ваше жилище. А также продлит срок службы двери. Ведь вскрыть два или три надежных замка намного сложнее и дольше, чем один.

Если стальная дверь имеет бронепластины, которые прикрывают замки, то воришки точно не станут с ней связываться.

- И второй момент: если долго не пользоваться одним из замков, то механизм потихоньку засорится, начнет заедать. Чтобы ключ не клинило, лучше пользоваться всеми замками, — добавил эксперт.

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