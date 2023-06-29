В полиции Ростова рассказали, кто перекрыл улицы во время присутствия бойцов ЧВК «Вагнер»

Сотрудники полиции задержали ростовчан, которые нарушали общественный порядок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции Ростова-на-Дону сообщили, что это они перекрыли улицы во время присутствия бойцов ЧВК «Вагнер». Соответствующая информация появилась в отчете в официальном сообществе Общественного совета при УМВД Ростова.

Отметим, что на прошлых выходных в донской столице бойцы «Вагнера» проникли в город на военной технике и окружили штаб ЮВО.

В полиции рассказали, что в этот момент они сотрудничали с военными, искали места оставления боеприпасов и охраняли собственные объекты. Также они забрали оружие прибывших военных и брошенный БТР.

Полиция обеспечивала безопасность жителей, следила за работой общественного транспорта и обрабатывали вызовы горожан. Так, с 23 по 24 июня было получено больше 1,5 тысячи вызовов от населения. Сотрудники правоохранительных органов также задержали ростовчан, которые нарушали общественный порядок, пользуясь моментом.

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