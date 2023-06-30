В Ростове на выходных ожидается ветреная и облачная погода

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону на выходных будет ветрено и облачно. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

В субботу, 1 июля, ожидается переменная облачность. Днем синоптики предупредили о небольшом дожде, а воздух прогреется до +26 градусов. Вечером столбики термометров покажут +22 градуса. Порывы ветра в этот день достигнут 15 метров в секунду.

В воскресенье, 2 июля, в донской столице вновь будет переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +30 градусов, а к вечеру опустятся до +24. Скорость ветра составит 10 метров в секунду.

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