В Ростовской области без вести пропала 43-летняя женщина

Женщину разыскивают по всей Ростовской области. Фото: "ЛизаАлерт"
В Багаевском районе без вести пропала 43-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Ангелину Поберей последний раз видели 15 июня. С того дня информации о ее местоположении нет, а на звонки и смс она не отвечает. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Рост пропавшей – около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.
В чем была одета женщина неизвестно, с собой у нее была черная сумка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области нашли без вести пропавшую 14-летнюю школьницу
Девочку искали на протяжении двух недель