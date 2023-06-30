В Ростовской области без вести пропала 43-летняя женщина

Женщину разыскивают по всей Ростовской области. Фото: "ЛизаАлерт"

В Багаевском районе без вести пропала 43-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Ангелину Поберей последний раз видели 15 июня. С того дня информации о ее местоположении нет, а на звонки и смс она не отвечает. Родственники пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшей – около 160 сантиметров. У нее худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

В чем была одета женщина неизвестно, с собой у нее была черная сумка.

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