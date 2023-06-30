В Ростове на фасаде школы установили мемориальную доску учительнице, погибшей во время ливня

Своей работе Лидия Радченко посвятила больше 50 лет жизни. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на фасаде школы №68 установили мемориальную табличку педагогу, которая погибла во время ливня. Об этом сообщили в администрации города 29 июня.

Лидия Радченко посвятила 53 года своей жизни, работая в школе. Почтить память погибшей женщины пришли школьники и педагоги. После минуты молчания они возложили цветы к табличке.

Напомним, что 81-летняя учительница погибла во время сильного ливня на пересечении улицы Тульской и переулка Авиамоторного. Лидию Радченко потоком воды смыло в коллектор. Женщина не смогла самостоятельно выбраться и захлебнулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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(Подробности)