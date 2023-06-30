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НовостиОбщество30 июня 2023 5:31

В Ростове на фасаде школы установили мемориальную доску учительнице, погибшей во время ливня

Своей работе Лидия Радченко посвятила больше 50 лет жизни
Лейла МИРИШОВА
Своей работе Лидия Радченко посвятила больше 50 лет жизни. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Своей работе Лидия Радченко посвятила больше 50 лет жизни. Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону на фасаде школы №68 установили мемориальную табличку педагогу, которая погибла во время ливня. Об этом сообщили в администрации города 29 июня.

Лидия Радченко посвятила 53 года своей жизни, работая в школе. Почтить память погибшей женщины пришли школьники и педагоги. После минуты молчания они возложили цветы к табличке.

Напомним, что 81-летняя учительница погибла во время сильного ливня на пересечении улицы Тульской и переулка Авиамоторного. Лидию Радченко потоком воды смыло в коллектор. Женщина не смогла самостоятельно выбраться и захлебнулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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(Подробности)