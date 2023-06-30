Ростовская полиция рассказала об ударной работе во время мятежа

Правоохранители сообщили, что в ночь на 24 июня все работники были вызваны на службу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону полиция сообщила об ударной работе во время мятежа. Об этом сообщили в официальном сообществе Общественного совета при УМВД Ростова.

Согласно опубликованному отчету, в ночь на 24 июня все работники правоохранительных органов были вызваны на службу. Они взяли под охрану все отделы полиции. Правоохранители в этот день обнаружили несколько минированных зон, которые были ими заблокированы.

После того, как «Вагнеры» покинули донскую столицу, то полицейские нашли брошенное ими оружие и оставленный БТР. Все это было описано и изъято.

- С целью недопущения несчастных случаев сотрудники полиции обеспечивали охрану и блокирование прилегающей к месту массового скопления людей территории, - сообщается в отчете.

Кроме того, полицейским удалось задержать злоумышленника, который совершил несколько грабежей. А с 23 июня по 24 июня было отработано 1504 сообщений от граждан.

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(Подробности)