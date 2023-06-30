На Ростовскую область вновь обрушатся ливни с грозой

Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростовской области вновь объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Так, с 29 по 30 июня в некоторых районах области ожидаются ливни с грозой и градом. Скорость ветра в эти дни достигнет 23 метров в секунду.
Жителей предупредили, что районах из-за сильного ветра могут обрываться ЛЭП и падать деревья. Также из-за ливней могут быть подтоплены некоторые участки. Жителям стоит соблюдать правила безопасности и не выходить из дома во время непогоды. Автомобилистам лучше воздержаться от дальних поездок.
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