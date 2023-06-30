Драмы и запутанные приключения: Wink готовит кинококтейль для жаркого июля

Wink готовит кинококтейль для жаркого июля Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В середине лета Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») подготовил головокружительный коктейль из отечественных и зарубежных киноновинок.

Фантастический триллер «Сквозь время» (12+) расскажет о двигателе времени, случайно обнаруженном исследователями спустя почти 50 лет после неудачного эксперимента.

Фильм Александра Ханта «Межсезонье» (18+) отсылает к драматической истории бунта двух псковских подростков, потрясшей общество в 2016 году.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» (18+) — неоднозначная отечественная гротескная комедия о том, как искать проблемы.

Любители сериалов смогут посмотреть комедийный экшен «Ухожу красиво» (18+). А 6 июля беспощадные софиты высветят все закулисные тайны в сериале «Балет» (18+).

В июле зрители увидят еще один сериал Wink Originals — городское фэнтези «Библиотекарь» (18+). Сериал снят по бестселлеру Михаила Елизарова.

Зрителей порадует большой выбор киноновинок Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Триллер «Гремлины: Хранители леса» (18+) подойдет любителям ирландского фольклора и расскажет об ужасных приключениях одной семьи.

Жар острых ощущений поддержит криминальная драма режиссера Ника Кассаветиса «Он — это пуля» (18+) о детективе, который ищет похищенную сатанистами дочь.

Триллер «Пропавшая» (18+) — еще одна запутанная детективная история, рассказывающая о поисках пропавшей Лизы и криминале маленького городка.

Вторая июльская премьера с Джеральдом Батлером в главой роли — боевик «Беглец» (18+) о работе спецагента на Ближнем Востоке.

Не менее напряженный сюжет ждет зрителей в китайском блокбастере «Король неба» (12+).

Мелодрама «Комната чудес» (16+) заставит задуматься о том, как важно ценить каждый момент настоящего и не откладывать жизнь на будущее.

Зрелищная драмеди Франсуа Озона «Мое преступление» (18+) перенесет зрителя в Париж 1930-х со множеством стильных деталей – от нарядов до интерьеров.

А приключенческую историю «Король-львенок» (12+) — можно посмотреть всей семьей. Сбежавший при перевозке львенок по имени Кинг заставит маленьких героев забыть о конфликтах и отправиться в захватывающее путешествие.

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