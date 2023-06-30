Виртуальный концертный зал откроется в музыкальной школе №3 в Батайске в сентябре

Зал многофункционален: трансляции концертов, выступления вживую - он дает ряд возможностей. Фото: правительство региона.
В Батайске, в музыкальной школе №3, готовят к открытию виртуальный концертный зал. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
- Торжественное открытие виртуального зала намечено на сентябрь 2023 года. Это станет большим культурным событием не только для промышленного городского микрорайона РДВС, где расположена музыкальная школа, но и близлежащих поселков, – пояснила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Зал многофункционален. Отсюда могут вести трансляции выступлений. Зал может быть площадкой для обучения, где есть возможность использовать как классические, так и онлайн-технологии музыкального образования. Или же здесь можно смотреть трансляции из других концертных точек (для зрителей предусмотрено 70 мест).
В зале есть акустические колонки, проекционный экран, микшерный пульт, сабвуфер, проектор, микрофоны, ноутбук.
Большинство работ по прокладке линий и установке оборудования уже проведены.
На создание виртуального зала был выделен миллион рублей в рамках областного проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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