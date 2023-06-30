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НовостиОбщество30 июня 2023 8:29

В Ростове на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева перекроют проезд

Власти предложили схему объезда
Дмитрий Кутепов
Перекрытую часть Ворошиловского проспекта власти предложили объезжать по проспекту Соколова.

Перекрытую часть Ворошиловского проспекта власти предложили объезжать по проспекту Соколова.

Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева на сутки перекроют движение транспорта. Об этом водителей предупредили в администрации города.

В частности, движение будет перекрыто с 20.00 30 июня до 20.00 1 июля. Там в это время будет проходить работы по ремонту теплотрассы.

При этом власти города предложили схему объезда участка, который будет перекрыт. Часть проспекта Ворошиловского предлагается объехать по проспекту Соколова. А улицу Варфоломеева — по Тельмана.

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