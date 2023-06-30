В Ростове на пересечении Ворошиловского и Варфоломеева перекроют проезд

Перекрытую часть Ворошиловского проспекта власти предложили объезжать по проспекту Соколова. Фото: Дмитрий Кутепов

В центре Ростова на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Варфоломеева на сутки перекроют движение транспорта. Об этом водителей предупредили в администрации города.

В частности, движение будет перекрыто с 20.00 30 июня до 20.00 1 июля. Там в это время будет проходить работы по ремонту теплотрассы.

При этом власти города предложили схему объезда участка, который будет перекрыт. Часть проспекта Ворошиловского предлагается объехать по проспекту Соколова. А улицу Варфоломеева — по Тельмана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области почти в два раза увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе

Специалисты прогнозируют, что в ближайшие годы цифры станут еще больше (подробности)