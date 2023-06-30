С августа в Ростовской области начнется прививочная кампания против гриппа

Привить от гриппа планируют почти 2,4 млн жителей Дона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прививочная кампания против гриппа в Ростовской области начнется с августа 2023 года. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Губернатор Василий Голубев уже распорядился выделить из казны региона 18 млн рублей. На эти деньги собираются закупить препараты для иммунизации более 88 тысяч человек.

Кроме того, вакцину закупят на средства, которые должны постпить из федерального бюджета.

Всего на финансирование, выделенное властями разного уровня, на Дону должны привить почти 60 % населения, это почти 2,4 млн человек.

Напомним, для формирования иммунитета к началу эпидсезона лучше всего прививаться в сентябре-октябре.

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