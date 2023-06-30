Стало известно, почему в Ростове-на-Дону не ввели режим КТО после прихода бойцов ЧВК

После прибытия бойцов ЧВК был развернут оперштаб Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области не вводили режим КТО (режим контртеррористической операции) в период размещения бойцов ЧВК на территории Ростова-на-Дону. Об этом журналистам сообщили представители правительства региона.

Информацию о том, что режим КТО не действовал ранее подтвердил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

При этом в пресс-службе губернатора Василия Голубева отметили, что без режима КТО на территории региона были приняты все необходимые меры.

- Все решения, находящиеся в компетенции регионального правительства, были своевременно приняты, - подчеркнула пресс-секретарь губернатора Ирина Четвертакова.

Представитель главы региона добавила, что в донском правительстве «была незамедлительно развернута работа оперативного штаба, который действовал круглосуточно».

- Основные задачи, которые решал оперштаб под руководством губернатора - безопасность граждан и бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения. В работе также были задействованы администрации городов и районов области. Обо всем губернатор оперативно информировал жителей Дона. Было организовано взаимодействие с Минобороны России, УФСБ, погрануправления, МЧС, ГУ МВД, - прокомментировала Ирина Четвертакова.

Напомним, в ночь на 24 июня проезды в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО были заблокированы. Тяжелую технику утром и днем видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах городского цирка стоял танк. Вечером того же дня вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

После прохождения тяжелых машин в донской столице пришлось ремонтировать дорожное покрытие. Всего было повреждено более 10 тысяч кв. метров асфальта. К этому моменту работы завершены. Ворота цирка также привели в порядок.

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