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НовостиОбщество30 июня 2023 9:35

Губернатор заявил, что сообщения о поддержке ЧВК в Ростове-на-Дону «являются инсинуацией»

Глава региона отметил, что некоторые бойцы были одеты в гражданскую одежду
Ангелина СКИБА
Вооруженных людей видели в здании городского цирка

Вооруженных людей видели в здании городского цирка

Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Сообщения о поддержке ЧВК в Ростове-на-Дону «являются инсинуацией». Такое заявление сделал губернатор Василий Голубев в интервью изданию «Коммерсантъ».

- Думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев. Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму. Это осознанная история, - отметил Василий Голубев.

Напомним, в ночь на 24 июня проезды в Ростове-на-Дону около штаба ЮВО были заблокированы. Тяжелую технику утром и днем видели на проспекте Буденновском и улице Максима Горького. В воротах городского цирка стоял танк. Вечером того же дня вооруженные люди собрали автоколонну и уехали.

После прохождения тяжелых машин в донской столице пришлось ремонтировать дорожное покрытие. Всего было повреждено более 10 тысяч кв. метров асфальта. К этому моменту работы завершены.

Ранее Василий Голубев рассказал, что чиновники во время прибытия ЧВК не уезжали из города. В правительстве региона в этот период действовал оперативный штаб. Власти держали связь с Минобороны России, УФСБ, МЧС и МВД.

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