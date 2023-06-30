Льготники Ростовской области до октября должны выбрать между бесплатным проездом или выплатой

Речь идет о ветеранах труда, реабилитированных лицах и тружениках тыла Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Льготники Ростовской области до 1 октября 2023 года должны выбрать между годовым бесплатным проездом или ежемесячной выплатой. Получить транспортную карту или изменить вид льготы можно с помощью заявления, напоминают власти.

Обращаться следует в МФЦ или орган соцзащиты по месту жительства. С собой, кроме заявления, нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий льготный статус. Если придет представитель пенсионера, потребуется нотариальная доверенность.

Власти отмечают:

- Карту для бесплатного проезда будут выдавать в органах соцзащиты после 1 октября 2023 года. Она начнет действовать с 1 января 2024 года;

- Ежемесячные выплаты тем, кто выбрал денежную поддержку, назначат с 1 января 2024 года;

- Если вы не планируете в следующем году менять форму уже существующей поддержки, куда-либо обращаться с заявлением не нужно.

Добавим, под региональными льготниками власти подразумевают ветеранов труда, реабилитированных лиц и тружеников тыла.

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