В Ростове на Западном вырубили еловую аллею

Ростовчане выразили недовольство тем, что рабочие спилили деревья Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростове-на-Дону вырубили хвойные деревья, которые росли рядом с корпусами мехмата ЮФУ. Жители города уже обсуждают эту ситуацию в социальных сетях.

Например, в комментариях к посту в одном из телеграм-каналов ЗЖМ люди выразили возмущение, отметив, что историю с деревьями нужно предать более широкой огласке.

- Зачем такой ширины дорога? Там что скоростное шоссе будет? Эту информацию нужно выложить в городские паблики, - написал один из интернет-пользователей.

- Главное, что за зданием огромная территория заброшенных зарослей и проезд, все было. А вырубили культурную красоту, которую сажали и выращивали 40 лет: ели, сосны, - добавил еще один ростовчанин.

Предварительно, хвойные насаждения спилили не просто так, а для обустройства дороги к образовательному учреждению. Работы выполняет специально нанятый подрядчик. Городские власти пока не прокомментировали ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Льготники Ростовской области до октября должны выбрать между бесплатным проездом или выплатой

Заявления принимают в МФЦ или органах соцзащиты по месту жительства (подробности)