Туристический поток в Ростовскую область вырос более чем в 1,5 раза

Фото: ПАО «МегаФон»

Число отдыхающих на азовском побережье Ростовской области в первый летний месяц увеличилось на 67 %. При этом трафик мобильного интернета, который они генерируют во время путешествий, вырос на 62 %. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основе анализа обезличенных данных гостей региона.

По количеству туристов на первом месте абоненты из Нижнего Новгорода – 22% турпотока. На второй строчке гости из Москвы с 21%, замыкают тройку жители Санкт-Петербурга с результатом – 9%.

Чаще всего приезжие останавливаются в Таганроге, его выбирают любители пляжей. В городе и его окрестностях много мест для купания в море, а также красивая набережная, видами которой отдыхающие делятся в соцсетях. В первый месяц лета интернет-трафик в Таганроге вырос на 10%.

Сторонники культурных программ предпочитают Азов. Он славится своими достопримечательностями и историческими местами. Абоненты охотно выкладывают в Сеть фотографии Азовской крепости, порохового погреба, Алексеевских ворот, здесь рост составил 16%.

Для обеспечения стабильного интернета в условиях растущей нагрузки в сезон отпусков оператор запустил новые и модернизировал существующие объекты связи в Таганроге и Азове. При модернизации базовых станций используется диапазон частот до 2100 МГц. Он позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G.

Кроме пляжного отдыха и прогулок по городам, абоненты выбирают для отпуска и небольшие населенные пункты. В этом году наиболее популярен парк «Станция морская» в Неклиновском районе области, сюда приезжают 58% отдыхающих. Знаменитый маяк в Мержаново интересен 23% туристов, а 18% предпочитают заниматься кайтсерфингом на Павло-Очаковской косе.