В Ростове открылся обновленный офис банка удобный для пенсионеров и молодежи

Обновленный офис открыли в Железнодорожном районе. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Обновленный офис в Железнодорожном районе Ростова открыл Сбер. Пространство по обслуживанию стало открытым и трансформируемым. Привычных касс в отделении нет. Сотрудники работают с планшетами.

По словам управляющего Ростовским отделением банка Руслана Салимова, Железнодорожный район второй по площади в городе и в нем проживают более 108 тысяч человек, каждый четвертый из которых — пенсионер.

- Для нас это особая категория клиентов, для них мы проводим лекции по финансовой грамотности. Наши сотрудники учат, в том числе, как пользоваться картой и специальными пенсионными программами. В этом офисе проходит по 1,5 тысячи операций в день и обслуживается более 600 клиентов, – пояснил Руслан Салимов.

Отметим, что в обновленном пространстве обслуживания даже не придется ни к чему притрагиваться: умная колонка «Салют» реагирует на голосовые команды. А для комфорта клиентов с детьми предусмотрена своя детская зона для игр и рисования.

В обновленном офисе можно воспользоваться умной колонкой «Салют», которая реагирует на голосовые команды. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Ректор ДГТУ, депутат Законодательного собрания Ростовской области Бесарион Месхи предположил, что банк будет не просто местом, куда жители города придут за консультацией, он станет мультиформатным пространством с большим набором услуг.

– Банк – давний и ключевой партнер университета, выступает генеральным партнером конкурсов вуза, поддерживает образовательные и научно-технические проекты. У нас выстроены прочные взаимоотношения в сфере организации стажировок студентов в подразделениях банка и содействие трудоустройству выпускников, – рассказал Бесарион Месхи. - Кроме того, специалисты банка в качестве экспертов выступают на тематических мероприятиях университета.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи предположил, что банк станет мультиформатным пространством с большим набором услуг. Фото: пресс-служба Сбербанка.

В новом формате есть даже примерочная для пользователей банковского маркет-плейса. Если вещь не подошла, ее можно отправить обратно - нужно оставить здесь же, в специальном шкафу.

– Хорошо, что этот современный офис открылся в семейном торговом центре. Мы рады этому, потому что банк является ключевым партнером компании, но главное, что людям здесь комфортно и удобно находиться, – оценил новый офис генеральный директор группы компаний «Сокол» Арутюн Сурмалян.