Эксперты отмечают рост интереса вкладчиков к сберегательным инструментам

Фото: пресс-служба ВТБ.

Как отмечают эксперты, с начала года российские вкладчики значительно увеличили спрос на классические сберегательные инструменты. Ожидается, что в ближайшее время фокус внимания сохранится на депозитах, а для диверсификации накоплений и оперативного к ним доступа клиенты будут активнее применять накопительные счета. В этой ситуации банки пересматривают условия своих продуктов.

- Наш банк стратегически нацелен на поддержку населения. Поэтому мы последовательно вносим улучшения в условия по накопительным счетам. Такие новые параметры продуктов позволят нашим вкладчикам получать доходность на уровне среднесрочного депозита, а также гибко распоряжаться собственными средствами, - прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

В следствии увеличения интереса, с 1 июля 2023 г. банком улучшаются условия по накопительному счету в рублях.