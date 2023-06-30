Главным коммунальщиком Ростова может стать глава администрации Первомайского района

Сейчас администрацию Первомайского района Ростова возглавляет Валентин Кукин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону заместителем сити-менеджера по вопросам ЖКХ, предположительно, собираются назначить действующего главу администрации Первомайского района города Валентина Кукина. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает портал 1rnd.ru.

Заявляется также, что на смену районному главе может прийти Сергей Ковшиков, который при мэре Михаиле Чернышеве возглавлял департамент ЖКХ и энергетики.

Отметим, официальных данных о возможных кадровых перестановках нет. В городской администрации журналисту «КП - Ростов-на-Дону» сообщили, что не обладают такой информацией и не могут ее подтвердить.

Напомним, о назначении Валентина Кукина на пост главы Первомайского района стало известно весной 2020 года. До этого специалист курировал вопросы ЖКХ в Пролетарском районе города, был заместителем главы Ворошиловского района южной столицы и трудился в муниципальной комиссии Новочеркасска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты гордумы Таганрога согласовали назначение двух заместителей сити-менеджера

Новым решением в должностях утвердили Светлану Камбулову и Егора Долматова (подробности)