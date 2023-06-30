Перенос порта Ростова-на-Дону в промзону может осложнится финансовыми проблемами

Реализацию планов по переносу порта начали в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону перенос мощностей порта на территорию промзоны может осложниться финансовыми проблемами. Об этом на заседании Экспортного совета сообщил генеральный директор АО «Ростовский порт» Виктор Сулин.

Управленец заявил, что на предприятии сложилась «непростая ситуация» после введения санкций и различных запретов.

- Появились проблемы с грузооборотом. Например, ранее в среднем он составлял порядка 2,5 млн в год, это около 200 тысяч тонн в месяц. После произошедших изменений доля оборота грузов достигает 80 тысяч тонн в месяц. Таким образом, сейчас мы надеемся примерно на 1 млн тонн в год, - прокомментировал Виктор Сулин.

Также руководитель порта отметил сложности, связанные с доставкой грузов по железной дороге - ежегодно в летний сезон движение вагонов ограничивается из-за роста пассажиропотока. Сейчас порт работает с железнодорожными станциями Заречная и Кизитеринка.

После озвученного отчета проблемы донских портовиков предложили вынести на штаб по экономике, который в июле должен провести губернатор Василий Голубев. Представители сферы из Ростова и Таганрога поддержали идею, заявив, что готовы к любому диалогу и любой помощи.

Напомним, масштабный инвестпроект по переносу мощностей Ростовского порта в промзону «Заречная» утвердили в 2021 году. Реализацию планов начали в 2022 году.

На левом берегу Дона собираются возвести портовый комплекс, логистические сооружения, а также обслуживающие объекты, в том числе 730 метров причальной стенки, склады, грузовые площадки и около 5 тысяч метров ж/д путей.

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