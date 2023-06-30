В Ростове осудили бывшего сотрудника ГИБДД за взяточничество

Экс-работника ГИБДД задержали за взяточничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону экс-сотрудника ГИБДД осудили за взяточничество. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Следствием и судом установлено, что бывший командир с 2020 по 2021 год регулярно получал взятки от подчиненных. За немаленькие суммы он продвигал своих коллег по карьерной лестнице, составлял удобный график несения службы, а также рассмотрения служебных проверок и жалоб автомобилистов. Когда о делах мужчины узнали в правоохранительных органах, его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взяток в крупном размере с вымогательством взятки». Он полностью признал свою вину.

Суд назначил ему лишение свободы в колонии строгого режима сроком на шесть лет и 10 месяцев, а также штрафом на два млн рублей. Он не сможет занимать должность в органах госвласти и местного самоуправления сроком на пять лет.

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