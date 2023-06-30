В Ростове отметили юбилей дома-интерната №2 для престарелых и инвалидов

За годы работы здесь нашли свой дом около шести тысяч человек. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону отметили 55-летие дома-интерната №2 для престарелых и инвалидов. За годы своей работы здесь нашли дом около шести тысяч человек. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

В честь праздника в учреждении провели мероприятия. Так, сотрудникам и проживающим подготовили номера ансамбль «Каприччио», ансамбль казачьей песни «Атаман», ансамбль «Дубравушка», воспитанники центра внешкольной работы «Досуг» и волонтеры благотворительного фонда «Белый ангел». Также организовали творческую выставку.

Сейчас в учреждении находится больше 500 человек. Для них делается все необходимое для комфортной жизни. Так, люди получают квалифицированную медпомощь, посещают 25 кружков и клубов по интересам, а также волонтерства.

У дома большая парковая зона: есть где и погулять, и посидеть в беседках.

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