Ростовчанин получил 10 лет колонии строгого режима за жестокое убийство многодетной матери

Суд приговорил убийцу к 10 годам колонии строгого режима Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ростова приговорили к 10 годам колонии строгого режима за жестокое убийство и кражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в мае прошлого года 28-летний мужчина находился у себя в гараже вместе со своей 41-летней знакомой. Между ними завязалась ссора. Разъяренный мужчина ударил ее несколько раз топором и ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте. После чего, он снял с нее все украшения и забрал ценные вещи. Затем убийца переместил тело в подвал гаража, где залил ее бетонным раствором. Спустя время его задержали. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статьям «Кража» и «Убийство».

- В ходе допроса свою вину в совершении преступления он признал полностью. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве.

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