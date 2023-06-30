В Таганроге прогнозируют теплую дождливую погоду в первые выходные июля

Столбик термометра покажет до +27 градусов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Таганроге на выходных прогнозируют небольшой дождь. О погоде 1 и 2 июля сообщили в Росгидрометцентре.

В первый день июля, в субботу, небольшие осадки ожидаются с самого утра. К полудню дождь прекратится, а воздух прогреется до +24 градусов. К вечеру похолодает до +21.

На следующий день обещают безоблачное небо. В городе станет еще теплее: днем столбик термометра покажет +27 градусов. Вечером температура снова немного снизится - до +23.

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(Подробности)