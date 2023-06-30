В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина

Юрия Кузьминова последний раз видели 10 июня. Фото: "ЛизаАлерт"

В Азовском районе разыскивают 40-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Юрия Кузьминова последний раз видели 10 июня. С того дня о его местонахождении нет никакой информации. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. Мужчину ищут уже третью неделю.

Согласно ориентировке, рост пропавшего – около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и темно-серые глаза.

В день исчезновения он был одет в темно-синюю футболку, серые шорты, темно-синие кроссовки и кепку того же цвета.

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