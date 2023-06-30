Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав женщины-инвалида в Ростовской области

По словам жительницы, в многоквартирном доме, где она живет нет нужный условий
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Глава СК РФ дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав женщины-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. К Александру Бастрыкину в его приемную в соцсети обратилась женщина с ограниченными возможностями. Она сообщила, что многоквартирном доме, где она проживает, нет необходимых условий для инвалидов.
- В 2019 году суд обязал компетентные структуры провести мероприятия по адаптированию дома для маломобильных граждан, однако до настоящего времени данное решение не исполнено. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, - сообщили в ведомстве.
Глава СК поручил возбудить уголовное дело по факту обращения, а также представить доклад о результатах расследования.
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