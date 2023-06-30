В Ростове задержали подозреваемого, который грабил женщин

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого, который грабил женщин от 35 до 40 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По предварительной информации, мужчина подходил к ростовчанкам на улицах города и обрывал с них украшения. Также он подходил в кафе к женщинам, наклонялся, чтобы якобы задать вопрос и неожиданно срывал с них украшения.

Все награбленное он сдавал в ломбард. Так, ему удалось заработать около 200 тысяч рублей. Позже грабителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

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(Подробности)