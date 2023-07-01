В центре Ростова откроют самый крупный фудмолл в регионе при финансовой поддержке ВТБ

Фото: предоставлено​ пресс-службой ВТБ.

В донской столице 1 июля крупнейшее торговое гастрономическое пространство Ростовской области «Мануфактура» откроет свои двери для гостей. Финансовую поддержку для реализации проекта оказал ВТБ, выделив 75 миллионов рублей.

Фудмолл находится в самом центре города — на пересечении Буденновского проспекта и Пушкинской улицы. Планируется, что пространство станет инновационно-многофункциональной площадкой. Здесь на площади 1,5 тысячи квадратных метров смогут принять одномоментно 400 посетителей. Постоянно будет работать 21 гастро корнер: здесь можно будет не только отведать блюда из разных стран мира и купить фермерские продукты, но и принять участие в увлекательных мероприятиях — гастромастер-классах, стендап-шоу, литературных и спикерских вечерах, live-концертах.

Фото: предоставлено​ пресс-службой ВТБ.

- На сегодняшний момент Ростов-на-Дону превратился в одну из гастрономических столиц России. Наш город еще пять лет назад вошел в первую пятерку городов по количеству качественных заведений общественного питания. И ежегодно открываются новые концептуальные места, — рассказал управляющий банка в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев. — Однако формат фудмоллов в регионе практически не развит. Поэтому я уверен, что новый проект имеет колоссальный потенциал развития и будет востребован горожанами и туристами, посещающими наш город.

По словам собственника бизнеса Эдгара Вартаняна, благодаря поддержке банка появилась возможность запустить проект в срок, перед самым началом сезона, сохранив собственные ресурсы. Все рестораны будут разных форматов и направленности.

- Мы уверены, скоро «Мануфактура» станет новым центром гастрокультуры и досуга для ростовчан и гостей города, — поделился Эдгар Вартанян.