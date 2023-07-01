Житель Ростова во время пьяной ссоры заколол знакомого ножом, возбуждено дело

По факту произошедшего убийства завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнего жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве и уже взяли под стражу. Предъявлено обвинение. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба управления Следкома России по региону.

По данным ведомства, смертельная разборка произошла на Коммунистическом в четверг, 29 июня.

Предварительно, мужчина выпивал в гостях у 41-летнего знакомого. Все было относительно спокойно, но в какой-то момент вспыхнула ссора. Гость схватил нож и ударил хозяина квартиры прямо в грудь. Пострадавший после этого умер на месте.

- Во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас продолжается следствие, выясняются обстоятельства случившегося, - прокомментировали в СК.

Добавим, по части 1 статьи 105 УК РФ задержанному грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно о массовой драке на Ставского в Ростове-на-Дону.

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Об этом сообщают очевидцы, также пробки наблюдаются на онлайн-карте (подробности)