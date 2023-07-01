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НовостиПроисшествия1 июля 2023 11:27

Житель Ростова во время пьяной ссоры заколол знакомого ножом, возбуждено дело

Сейчас специалисты СК выясняют обстоятельства случившегося
Ангелина СКИБА
По факту произошедшего убийства завели уголовное дело

По факту произошедшего убийства завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летнего жителя Ростова-на-Дону заподозрили в убийстве и уже взяли под стражу. Предъявлено обвинение. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба управления Следкома России по региону.

По данным ведомства, смертельная разборка произошла на Коммунистическом в четверг, 29 июня.

Предварительно, мужчина выпивал в гостях у 41-летнего знакомого. Все было относительно спокойно, но в какой-то момент вспыхнула ссора. Гость схватил нож и ударил хозяина квартиры прямо в грудь. Пострадавший после этого умер на месте.

- Во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас продолжается следствие, выясняются обстоятельства случившегося, - прокомментировали в СК.

Добавим, по части 1 статьи 105 УК РФ задержанному грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно о массовой драке на Ставского в Ростове-на-Дону.

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Об этом сообщают очевидцы, также пробки наблюдаются на онлайн-карте (подробности)