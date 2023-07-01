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НовостиОбщество1 июля 2023 11:56

В Ростовской области проводят масштабную вакцинацию скота против сибирской язвы

Животных прививают ежегодно во всех территориях региона
Ангелина СКИБА
Всего с начала года привили уже больше 400 тысяч животных

Всего с начала года привили уже больше 400 тысяч животных

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области ветврачи начали масштабную вакцинацию домашнего скота против сибирской язвой. Об этом сообщают донские власти.

- Речь идет о профилактике заболевания. Животных прививают ежегодно во всех территориях региона. Иммунизацию организуют как в фермерских, так и в личных подсобных хозяйствах, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

Благодаря такой работе с 2014 года на Дону случаи сибирской язвы не регистрировали.

Всего с начала 2023 года уже привили больше 400 тысяч животных: 240 тысяч голов крупного и 173 тысячи голов мелкого рогатого скота, более 2,5 тысячи лошадей, а также свиней и верблюдов.

Владельцев сельхозживотных просят пропускать ветеринаров на подворья и постоянно следить за здоровьем скота.

Напомним, сибирская язва - инфекционное заболевание, опасное как для людей и животных.

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