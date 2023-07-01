Пожар начался в Таганроге на территории Богудонии

Горение локализовали на площади в 400 кв. метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 1 июля, в Таганроге, в районе рыбацкого поселка Богудония, вспыхнул ландшафтный пожар. Эту информацию подтвердили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

- Возгорание произошло в районе Флагманского спуска, 1. Вызов поступил в 15:56. Распространение огня остановили на площади в 400 кв. метров. Пламенем охвачена трава, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 6 человек и 2 единицы техники. К этой минуте известно только о локализации горения, о полном тушении не сообщали.

Напомним, рыбацкий поселок Богудония находится в центре старого Таганрога, на берегу Таганрогского залива.

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