В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят жителей Дона быть осторожными в случае непогоды
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области штормовое предупреждение продлили до 21 часа 1 июля. Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС России по донскому региону.
- Местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и усилением ветра 20-22 м/с, - говорится в объявлении.
Спасатели просят жителей Дона быть осторожными в случае непогоды. Во время ветра и осадков нужно держаться в отдалении от линий электропередач, деревьев, щитов рекламы и витрин. При любых происшествиях следует звонить по номеру «112».
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