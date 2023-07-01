В Ростове жильцы дома на Казахской попросили спасти их от трупного запаха

Жильцы считают, что необходимую санитарную уборку так и не провели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове жители дома на улице Казахской попросили продезинфицировать квартиру, в которой более полугода пролежало тело умершей одинокой бабушки. Обращение от имени соседей одна из женщин опубликовала в VK.

Ростовчанка утверждает, что тело пенсионерки забрали, квартиру опечатали, но необходимую санитарную уборку так и не провели.

- Сейчас квартира опечатана, в ней не проведена санитарная обработка. Там частично остались останки усопшей, и в очередной раз начал появляться трупный запах. Лето, жарко, у соседей сбоку и сверху в квартирах ужасный запах, который распространяется по всему подъезду с каждым днем все сильнее, - рассказала свидетельница происходящего.

Женщина отметила, что обстановка «плохо сказывается на здоровье людей, и в частности детей».

К слову, на квартиру, где скончалась пожилая хозяйка, никто прав так и не заявил. Есть ли родственники, неизвестно.

Напомним, похожий случай весной 2023 года произошел на Западном в Ростове-на-Дону. По неподтвержденным данным, умерший 60-летний мужчина пролежал в квартире какое-то время. Потом неприятный запах заметили соседи погибшего.

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