В Волгодонске потушили тюки с сеном, выгорело 200 кв. метров поля

Возгорание произошло в районе СНТ «Мирный атом» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгодонске потушили тюки с сеном. Об этом 1 июля рассказали в телеграм-канале управления МЧС России по Ростовской области.

- Огонь охватил 200 кв. метров скошенного поля в районе СНТ «Мирный атом». Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня, - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, сегодня представители МЧС также тушили ландшафтный пожар в Таганроге. Там на территории рыбацкого поселка Богудония выгорело около 400 кв. метров травы.

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