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НовостиОбщество2 июля 2023 7:08

2 июля на некоторых улицах Таганрога ограничили подачу воды

Перебои связаны с работами, которые проводят на улице Свободы
Ангелина СКИБА
Ресурс в краны сейчас должен поступать с пониженным давлением

Ресурс в краны сейчас должен поступать с пониженным давлением

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 2 июля, на некоторых улицах Таганрога с утра до второй половины дня ограничили подачу воды. Об этом сообщает МУП «Управление «Водоканал».

- Ресурс с пониженным давлением до 14 часов будет поступать к жителям центра, в границах Инструментальной, Свободы, Кислородной площади, - говорится в объявлении.

Перебои связаны с работами, которые проводят на улице Свободы.

Напомним, вчера, 1 июля, такие же ограничения действовали на Воскова, Станочном, Халтурина, Бабушкина, Щаденко, Социалистической, Михайловке.

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