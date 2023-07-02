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НовостиОбщество2 июля 2023 9:24

В Ростове сотрудники полиции начали проверку из-за хлама, выброшенного посреди улицы

На обочине дороги оказались деревянные поддоны, части старой мебели и пакеты
Ангелина СКИБА
Крупный мусор выбрасывают в специальных местах, а не в контейнеры или посреди улицы

Крупный мусор выбрасывают в специальных местах, а не в контейнеры или посреди улицы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону очевидцы сняли на камеру нарушителя, который выбрасывал крупногабаритный мусор прямо посреди улицы.

Судя по видеоролику, на обочине дороги оказались ненужные деревянные поддоны, части старой мебели и пакеты, возможно, со стройматериалами. Все это, предположительно, можно было наблюдать в Первомайском районе.

Известно, что происшествием уже заинтересовались в полиции.

- Сейчас проводится проверка, после которой будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством, - прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

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