В Ростове сотрудники полиции начали проверку из-за хлама, выброшенного посреди улицы

Крупный мусор выбрасывают в специальных местах, а не в контейнеры или посреди улицы
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростове-на-Дону очевидцы сняли на камеру нарушителя, который выбрасывал крупногабаритный мусор прямо посреди улицы.
Судя по видеоролику, на обочине дороги оказались ненужные деревянные поддоны, части старой мебели и пакеты, возможно, со стройматериалами. Все это, предположительно, можно было наблюдать в Первомайском районе.
Известно, что происшествием уже заинтересовались в полиции.
- Сейчас проводится проверка, после которой будут приняты меры реагирования в соответствии с законодательством, - прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.
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