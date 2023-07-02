Дубль Комличенко принес победу ФК «Ростов» в контрольном мачте с «Черноморцем»

Следующий матч ростовские футболисты проведут с ФК «Динамо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФК «Ростов» в контрольном мачте одержал победу над новороссийским «Черноморцем». Игра состоялась вчера, 1 июля. Итог - 4:1 в пользу донской команды.

В составе победителей отличились Роман Тугарев (пенальти на 19-й минуте), Николай Комличенко (дубль на 23-й и 29-й минутах), Егор Голенков (88-я минута).

Напомним, следующую контрольную встречу ростовские футболисты проведут 6 июля с ФК «Динамо» (Махачкала).

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