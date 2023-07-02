В Таганроге, около ж/д станции Михайловка, погибла молодая девушка

Происшествие зарегистрировали 1 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге, в районе железнодорожной станции Михайловка, погибла молодая девушка. Эту информацию сегодня, 2 июля, подтвердил источник в правоохранительных органах.

- Тело обнаружили в ночь на 1 июля. Однако деталей пока нет. Сейчас устанавливается личность погибшей, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, ранее в одном из хуторов Ростовской области умерла 15-летняя школьница.

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