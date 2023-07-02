Пожар в 400 кв. метров на территории Богудонии в Таганроге потушили за час

Причину возгорания сейчас устанавливают Фото: Артем КИЛЬКИН

Ландшафтный пожар в Таганроге, на территории рыбацкого поселка Богудония, потушили примерно через час после возгорания. Эти детали сегодня, 2 июля, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

- Ликвидацию горения объявили в 17:04. Причину случившегося сейчас устанавливают, - прокомментировали журналистам.

Напомним, экстренные службы на территорию Богудонии вызвали 1 июля, около 15:56. После этого распространение огня остановили на площади в 400 кв. метров. Пламенем была охвачена трава.

Известно, что на месте происшествия от МЧС задействовали 6 человек и 2 единицы техники.

Напомним, рыбацкий поселок Богудония находится в центре старого Таганрога, на берегу Таганрогского залива.

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