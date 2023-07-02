В Ростове завели дело на мужчину, который вырастил в своем огороде 140 кустов наркосодержащего растения

Об огороде ростовчанина узнали правоохранители. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове завели дело на мужчину, в огороде которого нашли 140 кустов наркосодержащего растения. Об этом сообщили в прокуратуре Пролетарского района.

По версии следствия, ростовчанин приобрел семена растения, посеял, а после — поливал, удобрял и окучивал. Об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские пришли, составили опись кустов и соответствующий рапорт.

Ростовчанин уверял, что делал это для личного употребления. У него изъяли 140 кустов и еще шесть корней со стеблями, которые готовились то ли к посадке, то ли уже к употреблению. Экспертиза подтвердила, что растения содержат наркотическое вещество.

Как рассказала старший помощник прокурора Пролетарского района Екатерина Гребенникова, прокуратура признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела в отношении этого ростовчанина по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации – «незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.