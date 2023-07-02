В Ростове-на-Дону БК «БАРС-РГЭУ» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер сохранил мастерство и спортивный настрой команды Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» продлил на сезон 2023/24 контракт с главным тренером. Александр Соснин теперь избавился от приставки «исполняющий обязанности» в своей должности.

Напомним, специалист возглавил команду после Александра Зрядчикова, который ушел из жизни из-за инсульта.

Ростовчане до этого показывали высокий уровень игры. Новый руководитель сохранил мастерство и спортивный настрой команды.

Добавим, на пост второго тренера назначили Андрея Дорофеева. Официальное соглашение со специалистом будет подписано позже.

- У Дорофеева хороший игровой опыт. Он профессионал, воспитанник ростовской спортшколы, молодой, амбициозный. Сейчас мы с ним постоянно поддерживаем связь. Обсуждаем игру баскетболистов, стратегию на следующий сезон и другие важные вопросы, - прокомментировал Александр Соснин.

Добавим, состав игроков на сезон уже практически сформировали. В будущем команду планируют объявлять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дубль Николая Комличенко принес победу ФК «Ростов» в контрольном матче с «Черноморцем»

Всего ростовчане забили в ворота соперников четыре гола (подробности)