В Ростове 3 июля будет жарко и солнечно

Столбики термометров поднимутся до +31 градуса Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом сообщили в «Гисметео».

В понедельник, 3 июля, в городе весь день будет ясная погода. Днем воздух прогреется до +31 градуса. К вечеру температура воздуха покажет +27 градусов. Ветер ожидается слабый, всего пять метров в секунду.

Во вторник, 4 июля, жара ожидается до +34 градусов.

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(Подробности)