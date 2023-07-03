В Ростове с продавца французского белья взыскали больше 3 млн рублей

Предприниматель открыл в ТЦ «Горизонт» магазин французского женского белья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону с продавца французского женского белья взыскали больше 3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте арбитражного суда Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, предприниматель открыл в ТЦ «Горизонт» магазин французского женского белья. Однако производитель покинул российский рынок. По словам бизнесмена, все коллекции были распроданы, а новые не завозились. Из-за этого начались финансовые проблемы. При этом, ему необходимо платить аренду торговому центру.

Она включает в себя базовую арендную плату, плату с оборота, дополнительную арендную плату, переменную арендную плату.

Суд обязал бизнесмена выплатить 2,8 млн рублей долга и еще 312 тысяч рублей пени.

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