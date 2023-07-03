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НовостиОбщество3 июля 2023 5:30

Жители Ростова пожаловались на грязную воду в фонтане на Аллее Роз

Горожане заметили, что вместо чистой воды, льется болотная жидкость
Лейла МИРИШОВА
Горожане заметили, что вместо чистой воды, льется болотная жидкость

Горожане заметили, что вместо чистой воды, льется болотная жидкость

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жители пожаловались на грязную воду в фонтане на Аллее Роз. Об этом горожане сообщили в соцсетях 2 июля.

На кадрах видно, как десятки детей плещутся и играют в фонтане. Однако, вода имеет болотный цвет. Многие не удержались от шуток, что из фонтана бьет «Тархун».

- Музыка играет, дети купаются. Мне кажется, это ненормально, - говорят на фоне видео прохожие.

Ростовчане отметили, что для города во время жары такое явление нормально. Обычно в это время вода начинает цвести из-за высокой температуры.

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