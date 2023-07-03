Жители Ростова пожаловались на грязную воду в фонтане на Аллее Роз

Горожане заметили, что вместо чистой воды, льется болотная жидкость Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону жители пожаловались на грязную воду в фонтане на Аллее Роз. Об этом горожане сообщили в соцсетях 2 июля.

На кадрах видно, как десятки детей плещутся и играют в фонтане. Однако, вода имеет болотный цвет. Многие не удержались от шуток, что из фонтана бьет «Тархун».

- Музыка играет, дети купаются. Мне кажется, это ненормально, - говорят на фоне видео прохожие.

Ростовчане отметили, что для города во время жары такое явление нормально. Обычно в это время вода начинает цвести из-за высокой температуры.

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(Подробности)