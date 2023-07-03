В Ростове открыли фотовыставку «Жены героев»

Мероприятие посвящено женщинам, чьи мужья защищают Родину. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону открыли фотовыставку «Жены Героев». Об этом на своей странице в соцсети рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Выставка проходит в здании Молодежного театра.

Мероприятие посвящено женщинам, чьи мужья отважно защищают Родину. Инициатором выставки стала одна из вдов военного Анастасия Орехова. Эту идею поддержали и городские власти. Автором работ стал фотограф Валерий Савиовский.

На выставке представлены 50 портретов жен военнослужащих города и области. На фотокартинах они запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих мужей. Каждый портрет сопровождается письмами героинь к своим половинкам.

Отметим, что впервые акция состоялась в Самарской области.

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(Подробности)