В Ростове открыли фотовыставку «Жены героев»

Мероприятие посвящено женщинам, чьи мужья защищают Родину. Фото: администрация Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону открыли фотовыставку «Жены Героев». Об этом на своей странице в соцсети рассказал сити-менеджер города Алексей Логвиненко. Выставка проходит в здании Молодежного театра.
Мероприятие посвящено женщинам, чьи мужья отважно защищают Родину. Инициатором выставки стала одна из вдов военного Анастасия Орехова. Эту идею поддержали и городские власти. Автором работ стал фотограф Валерий Савиовский.
На выставке представлены 50 портретов жен военнослужащих города и области. На фотокартинах они запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих мужей. Каждый портрет сопровождается письмами героинь к своим половинкам.
Отметим, что впервые акция состоялась в Самарской области.
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